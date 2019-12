Mihalache Stanescu a ajuns in vizorul legii pentru fapte identificate de Garda Financiara acum un deceniu. Concret, acesta ar fi omis sa declare in declaratiile fiscale o serie de tranzactii realizate si venituri obtinute „in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale in cuantum de 788.950 lei (224.772 euro), reprezentand TVA in suma de 427.287 lei si impozit pe profit in suma de 360.663 lei", dupa cum se arata in decizia judec (...)