Bărbat condamnat pentru că l-a muşcat pe un poliţist într-un amanet Un barbat de 37 de ani a fost condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat de ultraj. Pentru ca este recidivist, Petru Orasanu va sta in spatele gratiilor pentru sapte ani, el fiind condamnat si in alt dosar. Fapta de ultraj a fost comisa in data de 17 iunie 2017, atunci cand individul a mers la o casa de amanet din zona garii. Acolo se afla, in civil, un politist care verifica la agentul economic posibila amanetare a unor produse (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

