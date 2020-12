Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea buzoiana Grebanu a fost condamnat la un an de inchisoare si la interzicerea unor drepturi dupa ce, in primavara acestui an, a fugit dintr-un modul izolator aflat in curtea sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean, unde astepta rezultatul testului pentru Covid 19.…

- Un buzoian trimis in judecata pentru zadarnicirea combaterii bolilor a fost condamnat la un an inchisoare cu executare, printr-o sentinta pronuntata de Judecatoria Buzau. Decizia, prima cu executare intr-un dosar cu asemenea acuzatie, nu este insa definitiva.

