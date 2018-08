Bărbat condamnat la închisoare, pentru că a refuzat să-și dezvăluie parola de Facebook Stephen-Alan Nicholson, in varsta de 24 de ani, a fost luat in vizorul autoritaților din Marea Britanie, dupa ce un copil in varsta de 13 ani a fost ucis cu sange rece. Oamenii legii au decis arestarea acestuia, dupa ce barbatul a refuzat sa le ofere parola contului personal de Facebook, pentru a investiga presupusele schimburi de mesaje pe care suspectul le-ar fi avut cu victima, scrie metro.co.uk . Judecatorii nu au acceptat scuzele ”total inadecvate” ale suspectului, care a precizat ca furnizarea parolei ar expune informații referitoare la traficul ilegal de cannabis. Mai multe, pe stirileprotv.ro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

