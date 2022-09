Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care era dat in urmarire generala pentru ca se sustragea executarii unei pedepse de 10 ani de inchisoare a fost prins in toiul nopții in portbagajul unei mașini, la Vama Nadlac, informeaza site-ul Poliției de Frontiera.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Varșand au depistat, ascunsi in trei automarfare și in portbagajul unui autoturism, 29 de cetateni din Bangladesh, Siria, Nepal și Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Trei cetateni egipteni au fost descoperiti de autoritatile romane cand incercau sa iasa din tara, prin judetul Arad, ascunsi in portbagajul unei masini conduse de un cetatean roman, cercetat pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres.Autoturismul, inmatriculat in tara noastra, a fost verificat in…