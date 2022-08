Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Botosani, care era dat in urmarire, dupa ce a fost condamnat in Italia in urma unei spargeri a unui magazin de telefonie mobila, a fost capturat de politistii din Botosani, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu.…

- Un barbat din judetul Botosani, care era dat in urmarire, dupa ce a fost condamnat in Italia in urma unei spargeri a unui magazin de telefonie mobila, a fost capturat de politistii din Botosani, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu.

- Un polițist de frontiera de la Siret, care a urcat beat la volanul unui autoturism, s-a izbit cu masina intr-un gard si a sarit la bataie la polițistii de la circulație, relateaza Monitorul de Botoșani . Accidentul a avut loc duminica seara, pe un drum comunal din localitatea Mihaileni, cand polițistul…

- Un polițist de frontiera de la Siret a intrat cu mașina intr-un gard, dupa ce a condus beat. In momentul in care la fața locului au venit colegii sai de la rutiera, barbatul a sarit la bataie, scrie Monitorul de Botoșani. El s-a ales cu dosar penal pentru trei infracțiuni, printre care și ultraj. Incidentul…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier au emis, luni, o ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele soferului de 35 de ani, din comuna Corni, care a produs accidentul rutier de duminica in urma caruia o fetita de 12 ani si-a pierdut viata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un barbat de 32 de ani din comuna Mihai Eminescu - judetul Botosani, care a fost condamnat de autoritatile italiene pentru violenta in familie, a fost depistat de politisti pe raza localitatii de domiciliu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu,…

- Fostul adjunct al sefului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati si fostul sef al Serviciului Investigatii Criminale din cadrul IPJ Galati au fost trimisi in judecata de procurorii Curtii de Apel Galati pentru falsificarea unor rapoarte privind orele suplimentare facute de politisti, astfel…