Bărbat cercetat pentru că împărțea broșuri cu informații false despre vaccinul anti-Covid Un barbat din Pitești este cercetat pentru ca ar fi imparțit broșuri care conțineau informații false despre vaccinul anti-coronavirus. Barbatul a fost prins de polițiștii din Vrancea cand imparțea aceste broșuri pe strazile din Foșcani. „Astfel, astazi, 8 februarie, in jurul orei 12.00, polițiștii de ordine publica au identificat pe o strada din municipiul Focșani, un barbat, de 35 de ani, din municipiul Pitești, in timp ce distribuia reviste/broșuri intitulate ”Adevarul despre noul vaccin ARN Covid19” atat cetațenilor in trecere cat și comercianților din zona”, conform IPJ Vrancea. Barbatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Focșani, județul Vrancea, fac cercetari in cazul unui barbat de 35 de ani, domiciliat in Argeș, care distribuia in oraș o revista cu informații neverificate despre Covid și vaccinul anti-Covid, scrie Monitorul de Vrancea . ”Polițiștii de ordine publica au identificat luni, 8 februarie,…

- Un barbat din municipiul Pitești este cercetat de polițiștii din Vrancea dupa ce a fost prins cand imparțea broșuri cu informații false despre vaccinarea impotriva COVID-19, pe strazile din Foșcani.

- Localnicii din Barbatesti, de pilda, s-au trezit cu brosurile despre vaccin. "Au lasat in toate casele, la toate portile", confirma un localnic, citat de ziare.com.Primarul din Barbatesti presupune ca brosurile au fost distribuite de niste impostori."O sa plecam in teren imediat sa discutam, sa le luam…

- Un ambulanțier din Cluj a ramas fara permis de conducere in județul Vrancea. Polițiștii l-au sancționat pentru depașirea vitezei pe drumurile publice. In ambulanța se afla o pacienta care trebuia sa ajunga la un spital in Galați. Soferul, care conducea o ambulanța privata, a fost sanctionat cu amenda…

- Uniunea Europeana acuza Rusia ca a raspandit informații false despre vaccinul anti-Covid, pentru a putea sa iși vanda propriul produs. Josep Borrell, șeful diplomației Uniunii Europene, a scris, luni, pe blogul sau o postare in care susține ca mass-media publice din Rusia au raspandit informatii false…

- Polițiștii din Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, fac vineri dimineața 85 de percheziții domiciliare in mai multe județe din țara, intr-un dosar de contrabanda. ”Astazi, 11 decembrie a.c., peste 200 de politisti, 100 de jandarmi si 40 de luptatori de actiuni speciale,…