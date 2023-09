Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 septembrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul pentru Protectia Animalelor au retinut un barbat, in varsta de 62 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de ucidere a animalelor cu intentie…

- Un barbat de 62 de ani este cercetat, sub control judiciar, intr-un dosar penal de ucidere a animalelor cu intentie fara drept, dupa ce si-a aruncat cainele de la etajul 5, in urma unui conflict cu sotia.

- Miercuri, Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a intervenit pentru a reține un individ de 62 de ani, suspectat de comiterea infracțiunii de ucidere intenționata a animalelor, conform unui anunț oficial al DGPMB. In noaptea de 20 septembrie,…

- Luni, 7 august 2023, in jurul orei 20.00, o femeie de 31 de ani, din Aiud, a reclamat la Poliția Municipiului Aiud faptul ca a fost amenințata de catre concubinul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in timp ce se aflau in locuința comuna, femeia a fost amenințata, cu acte…

- Un barbat de 34 de ani a murit joi seara, 20 iulie, dupa ce s-a aruncat de la etajul cinci al unei cladiri din Mamaia.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Politiei Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat s-ar fi sinucis, aruncandu-se de la etajul…

- Un incident regretabil a avut loc, zilele trecure, in Parcul „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, in care un copil a fost victima a unui furt de ghiozdan. Insa, datorita promptitudinii Poliției Locale Alba Iulia, faptașul a fost identificat și ghiozdanul recuperat. La finalul saptamanii trecute, un copil…

- Un barbat din Ocna Mureș a luat un topor și l-a aruncat intr-o mașina in care se aflau patru polițiști. Pentru ce va fi judecat Un barbat din Ocna Mureș care a provocat distrugeri unei mașini a Inspectoratului de Poliție Județean Alba va fi judecat de catre magistrații Judecatoriei Aiud. Acesta va…

- Joi, 22 iunie 2023, in jurul orei 21.30, o femeie de 37 de ani, din Sebeș, a sesizat Poliția Municipiului Sebeș, cu privire la faptul ca a fost agresata și amenințata de catre soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in seara zilei de 22 iunie 2023, in urma unor discuții…