Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din judetul Dolj si-au rupt buletinele de vot dupa ce au votat, in sectii de votare diferite, iar unul dintre ei nu a mai primit alt buletin din partea presedintelui sectiei de votare respective. Politistii fac cercetari pentru distrugere de inscrisuri, respectiv impiedicarea exercitarii…

- O femeie de 49 de ani, din municipiul Hunedoara, a ajuns duminica la Politie, dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot, incidentul fiind semnalat politistilor de catre presedintele sectiei de votare numarul 98, unde a avut loc fapta, potrivit informatiilor Biroului Electoral Judetean (BEJ) Hunedoara.…

- PSD Dolj a cerut, sambata, Biroului Electoral de Circumscriptie inlocuirea presedintelui unei sectii de votare pentru ca acesta ar fi plecat acasa cu stampila de control a sectiei. Social-democratii au sesizat si IPJ Dolj in acest caz, potrivit Mediafax.PSD Dolj a reclamat faptul ca președintele…

- Un membru al unei sectii de votare din judetul Dolj este cercetat de politisti dupa ce a aplicat stampila de vot in locul unei femei de 74 de ani. Femeia a solicitat urma mobila pentru a vota, iar barbatul a mers la locuinta acesteia. Politistii au mai constatat ca sotul femeii a semnat pe listele…

- Un tanar de aproape 20 de ani a fost gasit spanzurat, joi dimineața, de un tobogan dintr-un loc de joaca din Craiova. Trupul barbatului a fost ridicat și dus la morga pentru efectuarea expertizei medico-legale, scrie Gazeta de Sud. Alerta a fost data, joi dimineața, de o femeie care ieșise sa-și plimbe…

- Un minor de 13 ani din Craiova este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini si a lovit mai multe autoturisme parcate pe o strada din oras, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Dolj, oamenii legii au intocmit dosar penal si pe numele unui alt minor de 15 ani, care a luat masina parintilor…

- Politisti specializati in investigarea infractiunilor economice din cadrul IPJ Dolj au indisponibilizat, joi, 760.000 de tigarete provenite din contrabanda dupa ce au prins in flagrant un barbat 35 de ani, din Craiova si unul de 40 de ani, din Drobeta Turnu Severin, in timp ce incercau sa finalizeze…