Stiri pe aceeasi tema

- Se intervine in ajutorul unei persoane aflate in mare, la aproximativ 600 de metri de mal.Pompierii din cadrul Inspectoratului penrtu Situatii de urgenta Dobrogea al Judetului Constnata au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la Vama Veche pentru salvarea unei persoane. Potrivit ISU Dobrogea,…

- Ieri, 12 iulie 2021, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre un barbat, de 48 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in seara zilei de 11 iulie, a fost victima unei infracțiuni. In urma cercetarilor efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliție Municipiului…

- Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre faptul ca o persoana a cazut cu o parapanta in localitatea Stejaru, comuna Pangarați. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț cu o autospeciala complexa pentru intervenție și o ambulanța SMURD TIM. Victima,…

- Un barbat de numai 34 de ani, din Capu Codrului, comuna Paltinoasa, și-a gasit sfarșitul in dupa-amiaza zilei de marți in timp ce se afla in padure pentru a taia niște crengi.Victima a venit sa stranga crengile ramase in urma exploatarii in ocolul silvic.

- Conform Antena 3, septuagenarul tocmai iesise sa-si plimbe cainele. Teribilul incident a fost raportat in jurul orei 10:00. Stire in curs de actualizare. Revenim curand cu ultimele informatii despre acest subiect.

- Accident rutier in Valu lui Traian, judetul ConstantaIn urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o persoana a cazut de pe motocicleta,…

- SCANDAL pe o strada din Alba Iulia: Un barbat de 30 de ani a BATUT un tanar de 18 ani. Victima, cu leziuni la nivelul capului Politistii din Alba Iulia au retinut un barbat din municipiu ce este cercetat pentru lovirea sau alte violențe. Acesta l-ar fi agresat pe un tanar, in timp ce se aflau pe o strada…

- Accident rutier cu o victima in comuna Valul lui Traian. In urma cu cateva momente, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina in judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme in…