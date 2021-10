Bărbat căzut de la etajul 4, salvat în ultima clipă. A rămas agățat pe copertina unui apartament VIDEO Un barbat din Rovinari a cazut de la etajul 4, pe geamul locuinței, intr-un moment de neatenție. Norocul lui a fost copertina de la fereastra vecinului de dedesubt, care a oprit caderea și a dat timp salvatorilor sa ajunga. Omul a fost vazut la timp de vecini, care au alertat pompierii. Copertina a rezistat pana la sosirea acestora, deși era prinsa in perete in cateva dibluri și imbatranita de vreme. Echipajul sosit la fața locului a reușit sa-l salveze. Barbatul a scapat doar cu sperietura, in cele din urma. Pompierii au fost rasplatiți cu aplauze de cei care au asistat la intervenție. Barbat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

