Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o operațiune desfașurata cu succes de catre polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni, un barbat in varsta de 62 de ani a fost capturat in comuna Pancești, in data de 17 august a.c. Acesta era cautat la nivel național, avand un mandat de arestare emis pe numele sau de catre Judecatoria…

- Un tanar de 30 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, urmarit la nivel național și internațional pentru mai multe infracțiuni, printre care viol și tentativa de omor, a fost prins de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, in colaborare cu polițiștii oneșteni. Cel in cauza se sustragea…

- Un barbat de 31 de ani dintr-o comuna din județul Bacau s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat in timp ce incerca sa schimbe doua bancnote false de 20 de lire. Un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau care asigura masurile de ordine publica pe raza comunei…

- Un barbat cautat de autoritațile germane a fost prins de polițiștii bacauani pe raza comunei Ghimeș-Faget și a fost reținut pentru 24 de ore. Pe 31 iulie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau cu sprijinul celor din cadrul Postului de Poliție Ghimeș-Faget au depistat pe raza comunei,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei barbat in varsta de 34 de ani, plecat din Spitalul de Psihiatrie Gataia, județul Timiș. „In data de 30 iulie, in jurul orei 22:20, Maranu Marius – Catalin ar fi plecat, fara a avea bilet de voie de la Spitalul…

- La data de 25 iulie 2023, in jurul orei 17.45, polițiștii din Teiuș au depistat, in flagrant delict, un barbat de 47 de ani, din județul Arad, in timp ce incerca sa valorifice peste 200 de litri de motorina, pe care ar fi sustras-o, anterior, din rezervorul camionului pe care lucreaza in calitate de…

- Barbat din Arad, cercetat pentru furt, de catre polițiștii din Alba: Prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda motorina sustrasa din rezervorul camionului pe care lucreaza Barbat din Arad, cercetat pentru furt, de catre polițiștii din Alba: Prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda motorina…

- Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112.”Politistii Serviciului de Investigatii…