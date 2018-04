Stiri pe aceeasi tema

- Politia desfasoara activitati de cautare aunui barbat de 66 de ani, Ioan Oanea,din comuna Paltinoasa, sat Capu Codrului, care a plecat de la domiciliu in luna octombrie a anului 2016 și de atunci nu a mai fost vazut.Semnalmente: inaltime 1,75 m, constitutie astenica, aproximativ 75 kg, par ...

- Pompierii si politistii cauta, luni, un barbat de 43 de ani, care este posibil sa se fi inecat in raul Olt, in apropierea localitatii Carta, dupa ce localnicii au gasit, pe mal, haine si o bicicleta, despre care se presupune ca apartin celui disparut, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a salva din raul Sasar un barbat. Martorii spun ca acesta a fost aruncat in apa de o femeie, reținuta ulterior de polițiști. Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a salva o persoana cazuta in raul Sasar. La locul intervenției…

- Incident deosebit de grav in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, unde un barbat a fost aruncat in apele reci ale raului Sasar. Evenimentul a avut loc in zona Podului Culturii, barbatul aruncat in apa fiind la un pas de a-și pierde viața.

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, nr. 11, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, judetul Buzau, a murit vineri seara carbonizat dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari, informeaza Agerpres.ro. Apelul la 112 a fost efectuat de un vecin care a vazut casa in flacari. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Un barbat care lucra pe un stalp din lemn este inconstient dupa ce a cazut de la o inaltime de cinci metri. Accidentul s-a produs in momentul in care stalpul a cedat sub greutatea muncitorului.