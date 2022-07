Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 57 de ani, disparut din Timișoara județul Timiș. La data de 2 iulie, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizați cu privire la faptul ca in cursul zilei de 1 iulie,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta un barbat, in varsta de 57 de ani, disparut din Timișoara. Ieri, aceștia au fost sesizați cu privire la faptul ca, vineri, Gheorghe Ionica ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Ancheta in impas a polițiștilor timișoreni. Oamenii legii cer ajutorul opiniei publice pentru a identifica un barbat care a furat un portofel, iar apoi a scos bani de pe cardurile gasite in el. Furtul a fost comis la finalul lui decembrie 2021.

- Anchete pe banda rulanta ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale din Timiș. Oamenii legii au facut cercetari, in ultimul an, pentru a gasit 233 de copii disparuți. Toți au fost gasiți dupa investigațiile polițiștilor.

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii incearca sa dea de urma unei fete de 16 ani care a plecat la școala și a disparut. Adolescenta nu este de gasit.

- Mediatizarea furtului de la capela spitalului Victor Babeș din Timișoara a scos la iveala ca hoțul nu este la prima fapta de acest fel. Individul este cautat de polițiști dupa ce a comis o fapta similara, in 14 aprilie. Atunci, a furat portofelul și telefonul unei enoriașe aflate in biserica de pe strada…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 67 ani, disparut din Lugoj, județul Timiș. In data de 22 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unui barbat de 67 de ani. In data de 16 aprilie, SZABO ERVIN, ar…

- Ieri, 22 aprilie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciul de Investigații Criminale- Biroul Urmariri, au fost sesizați de catre o femeie de 65 de ani cu privire la faptul ca, fiica sa ȘOIMOȘAN LUANA-SONIA, de 40 de ani, a plecat de la domiciliul sau din Baia Mare,…