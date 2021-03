Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani a fost impuscat cu un pistol cu bile dupa ce a intervenit intr-un conflict intre mai multi tineri, iar unul dintre acestia a folosit arma. Evenimentul a avut loc in municipiul Constanta, iar victima a ajuns la spital. Cunoscutul bucatar Adrian Pop a murit, dupa o petrecere…

- Un barbat din judetul Galati a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost ranit de un autoturism in timp ce traversa DN 26, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 ca pe DN 26, in localitatea Tamaoani, s-a produs…

- Accident rutier in intersectia dintre strada Nicolae Iorga si bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident…

- Scene macabre s-au derulat miercuri in cartierul buzoian Brosteni, in fata unui centru medical. Cadavrul unui barbat care a decedat inante sa intre la cabinetul medicului de familie a zacut pe trotuar, sub un cearsaf, aproape o jumatate de ora. Trupul buzoianului a fost asezat direct in sicriu, apoi…

- Scene de groaza in orasul Tacoma din statul american Washington. Cel putin un om a fost calcat de o masina de politie, dupa ce aceasta a intrat intr-un grup de persoane, care ar fi urmarit curse ilegale.

- Accident rutier in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Curcubeului.Sunt implicate doua autoturisme.O persoana…

- Accident rutier intre doua autoturisme in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe bulevardul Tomis, la intersectie cu strada…

- Un barbat a murit pe DE 581 dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce traversa strada, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, duminica seara, politistii Serviciului Rutier Galati au fost sesizati cu privire…