- V.S. Luni seara, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției de poliție rurala Valea Calugareasca au fost sesizați, prin apel 112, de catre un barbat din comuna Valea Calugareasca, despre faptul ca fratele sau provoaca scandal la domiciliu. Cand au sosit la fața locului, polițiștii l-au gasit pe barbatul…

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit, vineri, in judetul Dolj, dupa ce a intrat intr-un copac cu masina pe care o conducea, iar o fata de 13 ani, care se afla in autoturism, a fost ranita, fiind transportata la spital. Accidentul a avut loc pe DN 55A, intre localitatile Calafat si Poiana Mare. "La…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare au reținut, ieri, un barbat in varsta de 26 de ani banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara a deține permis de conducere și furtul in scop de folosința. „In fapt, in cursul zilei de ieri, 2 noiembrie, in jurul orei 16:30, polițiștii orașului…

- Barbat din Alba prins fara permis, la volanul unui vehicul cu numerele roșii expirate, REȚINUT de polițiști Barbat din Alba prins fara permis, la volanul unui vehicul cu numerele roșii expirate, REȚINUT de polițiști Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru…

- Un calafetean a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism deși nu detinea permis, dupa ce a fost implicat intr-un eveniment rutier. Polițiștii din Calafat s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca, pe DN 56A, intre localitatile Hunia si Moreni, s-a produs un accident rutier.…

- Tanar din Alba Iulia, REȚINUT dupa ce a fost prins la volan fara permis. Ce au descoperit polițiștii Un tanar de 34 de ani din Alba Iulia care a condus fara permis a fost reținut de polițiști. Acesta mai era cercetat in alt dosar, pentru alcool și droguri la volan. A fost oprit in trafic, pe o strada…

- Politistii au reținut un barbat de 24 de ani in cadrul unui dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, vatamare corporala din culpa și parasirea locului…

- La data de 1 septembrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 62 de ani, din localitatea Sancel, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducerea, pe drumurile publice, a unui autovehicul neinmatriculat. Acesta…