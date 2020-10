Politistii au impuscat mortal un barbat in localitatea Montfavet, in apropiere de orasul Avignon, din sudul Frantei, dupa ce acesta amenintase trecatorii cu o arma, a declarat politia, care a confirmat relatarile aparute anterior in mass media, transmite Reuters. Potrivit postului de radio francez Europe 1, barbatul ar fi strigat ''Allah Akbar''. Incidentul a avut loc la doar cateva ore dupa un atac cu cutitul comis in interiorul unei biserici din Nisa, unde trei persoane au fost ucise, dintre care cel putin una a fost decapitata. Si in acest caz agresorul strigase ''Allah…