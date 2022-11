Incident in plina strada, polițiștii au intervenit imediat! Un barbat a ajuns la o secție de poliție din Capitala, dupa ce a fost imobilizat, joi, de catre oamenii legii, care au observat ca are la el o arma alba, cu care ar fi amenințat. Poliția Capitalei a anunțat, intr-un scurt comunicat, ca joi dimineața, in […] The post Barbat care amenința cu o arma alba, imobilizat de polițiștii din București! Momentul intervenției, surprins in imagini - VIDEO first appeared on Ziarul National .