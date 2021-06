Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 21:30, pompierii au fost anunțați printr-un apel la 112, ca un timișorean a observat un barbat care a intrat sa inoate in canalul Bega, langa Parcul Copiilor, și dupa cațiva metri a disparut sub apa. Imediat au fost alertate cele șapte subunitați de intervenție din județ, care au trimis…

- Pompierii timișoreni au probleme foarte mari pe o strada din Timișoara, in zona Kuncz, pentru ca permanent acolo apar incendii ca urmare a aprinderii deșeurilor aruncate, totul in vederea obținerii de fier vechi. Vorbim despre strada Zefirului, locul unde a aparut o groapa de gunoi ilegala. Deși este…

- Pompierii militari de la Vatra Dornei au intervenit, miercuri dimineața, la un incendiu izbucnit la o mașina, in curtea unei gospodarii din municipiul stațiune. Incendiul a pornit de la un scurtcircuit electric, focul manifestandu-se violent la partea din fața a mașinii. Au ars elemente ...

- FOTO| Intervenție a pompierilor din Alba Iulia la Biblioteca Batthyaneum. O bucata din cladire, pericol pentru trecatori Intervenție a pompierilor din Alba Iulia la Biblioteca Batthyaneum. O bucata din cladire, pericol pentru trecatori Pompierii din Alba Iulia a intervenit astazi, 07.06.2021, asupra…

- Dezolanta este intrarea in Parcul Copiilor din Timișoara. Primul contact cu acest loc de care ar trebui sa se bucure cei mici lasa impresia accesului intr-un ghetou, nu intr-un parc unde copiii ar trebui sa se relaxeze. Este adevarat, nici interiorul nu arata ... The post Parcul Copiilor din Timișoara…

- Conform pompierilor aradeni, apelul inițial anunța un incendiu la o anexa, insa in momentul sosirii la fața locului a pompierilor voluntari din Nadlac, incendiul se manifesta violent la intregul acoperiș al casei, fiind astfel solicitata intervenția pompierilor aradeni.

- O firma de cosmetice din Timișoara a fost protagonista unei spargere. Incidentul neplacut a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, iar hoții au furat o suma insemnata de bani. Oamenii au intrat rapid in sediul aflat in zona cartierului Prințul Turcesc, au mers direct in incaperea unde se aflau…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au avut, ieri dupa amiaza, o misiune speciala – au intervenit pentru salvarea unui caprior blocata in stufariș, in localitatea Sanmartinul Sarbesc. Misiunea de salvare nu a fost tocmai ușoara pentru pompieri, avand in vedere locul greu accesibil…