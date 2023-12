Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 15 spre 15 decembrie, un barbat a intrat in casa peste o femeie din Felnac, a batut-o și i-a furat banii. Barbatul a fost prins și arestat. „La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 09.30, polițiștii Secției 1 Rurala Arad au fost sesizați despre faptul ca, in noaptea de 14/15 […] The…

- Un barbat din Parva s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins, sambata, beat la volan. In plus, atunci cand i s-au cerut actele la control, barbatul a prezentat un permis de conducere fals, care parea ca a fost eliberat de autoritațile din Irlanda. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 2 decembrie,…

- La data de 20 noiembrie, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat in flagrant un barbat de 23 de ani, in timp ce taia arbori specia stejar din padurea care aparține unui Ocol Silvic privat aflat in extravilanul localitatii Liești. Materialul lemnos rezultat in urma taierii ilegale a fost…

- Polițiștii SIC, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Arad, au depistat ieri un barbat de 24 de ani, din Șicula, care se sustrase de la executarea unei condamnari de zece ani si patru luni pentru infractiunile de trafic de minori și viol. Condamnarea era emisa pe numele acestuia de catre magistrații Tribunalului…

- Ieri, 20 octombrie, ora 10:15, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au identificat un barbat, din comuna Sihlea in timp ce conducea un tractor pe Drumul Județean 202 E Sihlea, iar in urma testarii cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost 0,47mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost…