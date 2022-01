Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Arme,Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au efectuat o percheziție domiciliara in localitatea Șag, la un barbat banuit de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor ,uz de…

- Un barbat in varsta de 64 de ani din Șag a dat dovada de o cruzime ieșita din comun. In data de 2 ianuarie, el a impușcat mai mulți caini in zona garii din localitatea Șag, un caine fiind omorat. El a fost depistat de oamenii legii. Sambata, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…

- Polițiștii Serviciului Arme,Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara in localitatea Șag, la un barbat banuit de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și…

- 250 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Alba, in urma a 8 percheziții care au avut loc pe raza județului. Activitațile s-au desfașurat sub coordonarea Parchetelor de pe langa Judecatoriile Alba Iulia, Blaj și Sebeș. La data de 29 decembrie 2021, polițiștii Serviciului…

- 231 KG DE ARTICOLE PIROTEHNICE, INDISPONIBILIZATE DE POLITISTI In perioada 12 – 19 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Vrancea au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara, pe raza județului, la persoane banuite de operațiuni fara drept…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, in urma cercetarilor efectuate, sub coordonarea unui procuror Post-ul GAEȘTI: Membrii unui clan local ar fi tras cu arma dupa un tanar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In baza informațiilor obținute, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au efectuat verificari la domiciliul unui deținator legal de arme, din comuna Gilau. Cu o arma de tir, barbatul a impușcat in gospodaria sa un vițel. Acesta putea utiliza arma doar in poligon și doar…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, au reținut astazi un barbat banuit de comiterea infracțiunilor de „nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, „amenințare in forma continuata” și „tulburarea ordinii și liniștii…