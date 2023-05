Stiri pe aceeasi tema

- Agneții din cadrul Poliției Orașului Bocșa au identificat un barbat in varsta de 24 de ani, banuit de sustragerea a 300 de litri de motorina din locuința unui vecin. „Cel in cauza este banuit ca in noaptea de 8 spre 9 aprilie, ar fi patruns prin escaladarea gardului, in curtea unui barbat din Bocșa,…

- Polițiști din cadrul Politiei Municipiului Bailesti au reținut, luni, pentru 24 de ore, un tanar, de 19 ani, din municipiul Bailesti, fiind banuit de comiterea mai multor furturi. Acesta este banuit ca, in perioada octombrie 2022 – martie 2023, ar fi sustras scule, unelte si telefoane mobile, in dauna…

- Polițiștii Postului de Poliție Giroc din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au reținut vineri un barbat in varsta de 49 de ani banuit de furt calificat. „In fapt, la data de 4 decembrie 2022, polițiștii Postului de Poliție Giroc au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca, in cursul…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Tataranu, a fost retinut de politisti dupa ce a furat un autoturism din centrul municipiului Focsani, fiind depistat ulterior in trafic, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.Potrivit politiei, tanarul nu poseda permis de conducere pentru…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Tataranu, a fost retinut de politisti dupa ce a furat un autoturism din centrul municipiului Focsani, fiind depistat ulterior in trafic, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Retinut de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 50 de ani, pentru comiterea infractiunii de distrugere.Acesta este banuit ca, in perioada noiembrie 2022…

- La data de 6 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Cluj-Napoca au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat in varsta de 39 de ani, din județul Alba, banuit de savarșirea infracțiunilor de furt calificat și tentativa la infracțiunea de furt calificat. Cel in cauza este banuit…

- Un minor de 16 ani a fost retinut de politisti fiind banuit de injunghierea unui baiat de aceeasi varsta, elev la Liceul cu Program Sportiv din Braila, care a fost supus unei interventii chirurgicale, dupa ce una din cele cinci lovituri aplicate cu cutitul i-a perforat un plaman, informeaza Agerpres.…