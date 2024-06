Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 iunie, in jurul orei 9, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați ca o persoana necunoscuta a sustras mai multe laptopuri din incinta unei unitați de invațamant din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, iar in apropierea strazii Ghirlandei din Timișoara…

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au depistat astazi, in jurul orei 09:00, pe strada Hebe, in urma activitaților informativ-operative desfașurate, o persoana pe numele careia Judecatoria Timișoara a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. „Barbatul, in varsta de 45 de ani, a…

- Seara palpitanta pentru timișorenii care se plimbau pe malul Begai joi seara. Un barbat care amenința ca se arunca de pe un pod a mobilizat forțe importante. „La data de 6 iunie, in jurul orei 19:38, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat are intenția…

- Un tanar de 19 ani a fost retinut ieri dupa ce la inceputul lunii a patruns intr-un imobil din Timisoara si a sustras mai multe bunuri, cauzand un prejudiciu de 8.000 de lei. „Polițiștii Sectiei 4 Urbane Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus pe 18 mai reținerea pentru 24 de ore a unui tanar de 26 de ani, din Dej. Acesta este cercetat pentru comiterea unei talharii. In ziua reținerii, in jurul orei 19, acesta ar fi sustras produse alcoolice dintru-n magazin Profi din Gherla. Talharul…

- Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Onești au pus in aplicare, pe 16 mai, un mandat de percheziție in comuna Coțofanești, la domiciliul unui tanar de 20 de ani, banuit de comiterea a 8 infracțiuni de furt calificat. Fiind in continuarea cercetarilor in cadrul a 8 dosare penale de furt calificat, polițiștii…

- Un barbat de 30 de ani, din Oravita, judetul Caras-Severin, a fost retinut de politisti, dupa ce, impreuna cu un tanar, a intrat intr-o scoala de unde a furat 5.000 de lei, un laptop si um DVR de la sistemul de supraveghere.

- Polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui tanar de 17 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt și conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Din activitațile de cercetare a rezultat ca, in data de 22 aprilie a.c., in jurul orei 16.00, tanarul…