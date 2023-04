Bărbat care a comis furturi în serie, prins de polițiști Politistii hunedoreni au reușit ieri sa-l prinda pe un barbat suspectat ca a comis mai multe furturi din magazinele din zona, in ultimele doua luni. „In data de 18 aprilie 2023, politistii au organizat o actiune pe raza municipiului Petroșani, in cadrul careia au depistat un barbat de 33 de ani, din Petrosani, banuit de […] Articolul Barbat care a comis furturi in serie, prins de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petrosani. Barbat retinut preventiv de politisti, sub aspectul comiterii unor infractiuni de furt din magazine. In data de 18 aprilie 2023, politistii au organizat o actiune pe raza municipiului Petroșani, in cadrul careia au depistat un barbat de 33 de ani, din Petrosani, banuit…

- Un barbat dat in urmarire internaționala de autoritatile austriece a fost prins de polițiștii bihoreni. Barbatul este cautat pentru trafic de migranți și va fi predat austriecilor. Barbatul de 41 de ani, din comuna Tileagd, județul Bihor, a fost gasit de polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Tileagd.…

- Un barbat de 46 de ani care era dat in urmarire internaționala dupa ce a atacat un alt roman cu un cuțit in Germania a fost prins de polițiștii din Caraș-Severin. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale au pus in executare miercuri un mandat de aducere emis de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au depistat un cetațean roman care a incercat sa ajunga in vestul Europei folosind un pașaport spaniol fals. Barbatul este cautat de autoritatile din Grecia in vederea participarii la o procedura judiciara. „In…

- Polițiștii clujeni au arestat zilele trecute mai multe persoane banuite de furt. Mai mulți hoți au furat telefoane, aparate electrice sau unelte din gospodarii din mai multe localitați clujene.

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, in cooperare cu politisti din cadrul IPJ Timiș, au prins un barbat in timp ce ajuta șapte cetateni din Turcia in incercarea de a trece ilegal frontiera de vest. Migranții intrasera ilegal in Romania, traversand…

- Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore, a unui barbat de 38 de ani, din Bistrița, banuit de comiterea a 9 furturi. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 8 ianuarie 2023, acesta ar fi sustras bunuri din doua magazine din Bistrița. Totodata, in perioada…

- Un bistrițean de 38 de ani a fost prins de polițiști dupa ce a furat din magazine și dintr-o piața. A fost reținut pentru 30 de zile in arestul IPJ BN. Polițiștii bistrițeni au prins un barbat din Bistrița, in varsta de 38 de ani, care a furat din mai multe locuri inca din 2021. Pana cand a fost prins,…