Bărbat băut şi fără permis prins conducând o maşină cu numere false Polițiști din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au oprit pentru control, duminica, pe bulevardul 1 Mai, din Craiova, un autoturism la volanul caruia a fost identificat un barbat, de 34 de ani, din comuna Varvoru de Jos, sat Dragoaia. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentratie de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat. Apoi a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, in urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca barbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

