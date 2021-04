Stiri pe aceeasi tema

- Doua dosare penale pe numele unui barbat de 42 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins de doua ori in aceeași noapte in timp ce circula beat și fara permis. Nu avea nici declarație pe proprie raspundere, astfel ca a incasat și doua amenzi in valoare de 2500 de lei fiecare.

- Polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat de doua ori in trafic un barbat de 42 de ani, in timp ce conducea o mașina, sub influența bauturilor alcoolice și fara a deține permis de conducere. Luni seara, in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 4 Timișoara au oprit pentru control, pe Calea Bogdaneștilor, un…

- Polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat de doua ori in trafic un barbat de 42 de ani, in timp ce conducea o mașina, sub influența bauturilor alcoolice și fara a deține permis de conducere. Luni seara, in jurul orei 20:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au oprit pentru control, pe Calea Bogdaneștilor, un…

- Noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, adoptate de Guvern sunt aplicabile la nivelul intregii țari. The post Noile modele de declarație pe proprie raspundere și adeverința de angajator in funcție de rata de infectare a localitații, publicate de Guvern appeared first on Renasterea…

- Așacum v-am informat, incepand de duminica noaptea, Timișoara și alte localitați din Timiș intra oficial in carantina Autoritațile au publicat modelul de declarație pe proprie raspundere pentru deplasarea ziua, in zonele carantinate și pe timpul nopții și modelul adeverinței de la angajator, care…

- La data de 04 februarie a.c., in jurul orei 16.00, politistii Biroului Rutier Pascani au depistat un barbat, de 47 ani, din mun. Iasi, care conducea un auto pe raza localitatii Boureni, avand in urma controlului interiorului autovehiculului 54.000 de tigarete, susceptibile a proveni din contrabanda.…

- Un tanar de 23 de ani a fost prins cu alcoolemie record la volan in Cluj-Napoca, deși nu are permis de conducere, iar mașina, neinmatriculata, avea placuțele expirate, luate de la alt vehicul. Tanarul a fost reținut, relateaza Mediafax. Politistii Secției 4 din Cluj-Napoca au retinut un tanar…

- Un tanar de 23 de ani a fost prins cu alcoolemie record la volan in Cluj-Napoca, deși nu are permis de conducere, iar mașina, neinmatriculata, avea placuțele expirate, luate de la alt vehicul. Tanarul a fost reținut. Politistii Secției 4 din Cluj-Napoca au retinut un tanar in varsta de 23 de ani, din…