Bărbat bătut, umilit şi înjunghiat de 4 bărbaţi, în Bucureşti! Grav rănit, a reuşit totuşi să scape. Cum? Un caz desprins din filmele de groaza a avut loc in Bucuresti. Omul a scapat de moarte ca prin urechile acului. Episodul horror a avut loc pe 25 august, dar intre timp au iesit la lumina mai multe detalii. L-au ademenit intr-un apartament si l-au batjocorit Patru tineri sunt acuzați ca au intrat in apartamentul […] The post Barbat batut, umilit si injunghiat de 4 barbati, in Bucuresti! Grav ranit, a reusit totusi sa scape. Cum? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre un barbat cu privire la faptul ca un barbat a cazut de pe bicicleta și s-a accidentat. Din primele verificari efectuate de polițiști, a reieșit faptul ca un barbat de 75 de ani, din București, in timp ce s-ar fi…

- O tragedie cumplita a avut loc joi seara in județul Botoșani, acolo unde, in urma unui accident rutier au murit trei persoane, iar un copil de 10 ani a fost ranit. Salvatorii au ajuns rapid la locul tragediei, dar din pacate, medicii nu au putut salva victimele. Cum a avut loc tragedia Evenimentul tragic…

- Accident teribil in Botosani: Doi barbati si un copil de un an au murit. Un baiat de zece ani a reusit sa scape cu viataDoi barbati si un copil de un an au murit, joi seara, intr-un accident rutier petrecut in judetul Botosani, masina in care se aflau fiind gasita rasturnata intr-un sant. Un baiat…

- Polițiști falși care furau de la turiștii straini veniți in Romania, descoperiți in Capitala. Este vorba despre doi barbați, care au fost și reținuți. Aceștia le spuneau vizitatorilor ca ii legitimeaza și ii percheziționeaza, apoi le furau banii.

- O femeie rapita și ținuta prizoniera intr-o celula improvizata de un barbat care se dadea drept ofițer de poliție sub acoperire a reușit sa se elibereze dupa ce l-a lovit pe acesta, in mod repetat, cu pumnii, a anunțat FBI, potrivit Sky News.

- Cinci barbați s-au batut intr-un supermarket din Sectorul 3 al capitalei. Incidentul a fost anunțat la 112, iar doua dintre persoanele implicate a ajuns la spital.Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 13 a anunțat ca miercuri seara „a fost sesizata prin apel 112, de catre…

- Doi adolescenți, un baiat și o fata, au fost atacați in timp ce se plimbau pe strazile orașului Turnu Magurele, de doi adolescenți de 14 și 16 ani. Tanarul a fost injunghiat de mai multe ori in spate și este internat acum la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Fata a scapat nevatamata. Incidentul…

- Un roman, de 34 de ani, și soția lui, de 29 de ani, au fost atacați in timp ce se aflau intr-un BMW, pe o strada din orașul german Bremen. Mai mulți indivizi mascați, inarmați cu bate, cuțite și topoare, au coborat din mai multe mașini și au luat cu asalt SUV-ul romanilor, scrie Digi24. Incidentul a…