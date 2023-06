Un barbat de 46 de ani care si-a dat intalnire, prin intermediul unei aplicatii de dating, cu doua tinere, a fost batut si talharit de catre acestea, ajutate de un complice. Cei trei i-au luat telefonul si au facut, prin intermediul acestuia, plati de mii de euro din conturile barbatului. Toti trei au fost retinuti. […] The post Barbat, batut și cu banii luați de catre doua tinere cunoscute pe o aplicație de dating appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .