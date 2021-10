Bărbat bătut la mall după ce a refuzat să prezinte certificatul verde și a lovit un agent de pază VIDEO Bataie cu pumni și picioare in mall-ul VIVO Cluj, dupa ce un individ a refuzat sa arate certificatul verde și a devenit violent A fost bataie cu pumni și picioare in mall-ul VIVO Cluj, dupa ce un barbat a vrut sa intre in zona de restaurante fara certificat verde. Individul a refuzat sa arate documentul, a devenit violent și a lovit un paznic. Cazut la podea, agentul de paza s-a ridicat imediat și a inceput sa-l loveasca pe scandalagiu, fiind ajutat de un martor. „Era in zona food court, la intrare in food court. Baiatul a sarit la bataie, fiindca i s-a cerut certificat și nu a fost lasat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

