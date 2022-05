Bărbat bătut de nevastă, sună la 112 pentru ajutor Nu știu ce sa zic. Vizavi de știrea pe care tocmai urmeaza s-o scriu, spun. La Suceava ori sunt femeile prea ferme și bataioase, cu arțagul in varful degetelor, ori barbaților le curge apa plata prin vene. Dar, sa incep știrea, ca nu vreau sa va pun pe fuga. Potrivit suceava-smartpress.ro, o femeie din comuna Vama, județul Suceava, s-a ales cu dosar penal pentru violența. Domestica. In varsta de 35 de ani, aceasta și-a batut soțul de 41 de ani, cu care era in divorț, l-a zgariat, l-a impins pe scari. Ce mai… Jale a fost acolo! Barbatul, nu știu sa spun daca din bun simț, de frica, din alte motive,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din comuna Vama, județul Suceava, este cercetata pentru violența in familie. Aceasta și-a batut soțul și l-a impins pe scari. Ca sa scape de furia partenerei de viața, barbatul a sunat la 112 și a cerut ajutor. Barbatul de 41 de ani a sunat miercuri, 25 mai, la Secția 14 Poliție Rurala din…

- La data de 24 mai a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Sectiilor 2 si 5 Politie si cei ai Postului de Politiei Agigea, au desfasurat activitati de informare privind violenta domestica.Activitatea s a desfasurat in municipiul Constanta si…

- La data de 2 mai 2022, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o femeie, din Blaj, cu privire la faptul ca a fost amenințata, de catre soț, cu acte de violența. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, la data de 1 mai 2022, barbatul, in varsta de 50 de ani, in timp ce…

- Azi-noapte, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 o femeie cu privire la faptul ca soțul ei provoaca scandal la domiciliu. ​La fața locului, polițiștii au identificat apelanta ca fiind o femeie de 33 din Poienile de Sub Munte, care a relatat faptul ca ar fi fost agresata fizic…

- Dosar penal si ordin de protectie provizoriu emis de politisti, intr-un caz de violenta domestica La data de 14 aprilie a.c., in jurul orei 12:00, politistii au fost sesizati de o femeie in varsta de 54 de ani, din comuna Pui, despre faptul ca soțul sau a provocat scandal la imobilul in…

- Prevenirea violenței in familie este una dintre prioritațile polițiștilor bacauani pentru anul 2022, fiind monitorizate cazurile pentru cunoasterea fenomenului de pe raza de competența. Activitațile desfașurate de catre polițiști au ca scop creșterea gradului de informare a populației cu privire la…

- VIOLENȚA in Țara Moților: O femeie a fost amenințata de catre frații sai. Polițiștii au emis ordine de protecție VIOLENȚA in Țara Moților: O femeie a fost amenințata de catre frații sai. Polițiștii au emis ordine de protecție La data de 31 martie 2022, in jurul orei 10.00, polițiștii din Campeni au…

- O femeie in varsta de 28 de ani, din județul Iași, a fost arestata preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protecție emis impotriva sa și și-a batut fostul iubit. Femeie arestata dupa ce și-a batut fostul iubit Politistii din Popricani, județul Iași, au deschis un dosar penal dupa ce un barbat a reclamat…