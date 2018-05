Bărbat bănuit de furturi din locuinţe, reţinut de poliţişti după ce a fost depistat cu 350 de chei asupra sa Un barbat de 49 de ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt din locuinte, a fost retinut in urma unei perchezitii la domiciliu, dupa ce a fost depistat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei in timp ce avea asupra sa aproximativ 350 de chei, de diferite tipuri si modele.



"Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat ar avea preocupari de natura infractionala, pe linia furturilor din locuinte. Astfel, s-a procedat la supravegherea acestuia, la data de 24 mai, in jurul orei 8,00, barbatul fiind observat in timp ce pleca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 35 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate si a fost tras pe dreapta de politisti. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, in noaptea de marti spre miercuri, la ora 00.20, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Suceava a ...

- Ieri 14 mai a.c. ora 0900 poliitii din cadrul Postului de Poliie Comunal Galbenu lau depistat în flagrant pe raza localitii pe DJ 203A pe un brbat în vârst de 37 de ani din satul Drogu comuna Galbenu în timp ce transporta cantitatea de 25 kg de pete specia caras fr a avea documen...

- Marti, 08 mai a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat in varsta de 32 de ani, banuit de comiterea mai multor infractiuni de furt, pe raza sectorului 5. Ancheta a fost declansata de trei plangeri penale in care persoanele vatamate reclamau…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Mizil au depistat ieri un tanar de 19 ani din comuna Vadu Sapat, condamnat de Judecatoria Mizil la 2 ani internare intr-un centru de reeducare, pentru savarșirea de furturi din locuințe și nerespectarea masurii de asistare zilnica impusa…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt si tentativa de furt, din incinta unei societati comerciale, politistii formatiunii Investigatii Criminale din cadrul Politiei Statiunii Mamaia, impreuna cu cei ai Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, au…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- Un tanar, banuit ca a pus in circulatie monede false, a fost depistat ieri de politistii de combatere a criminalitatii organizate si retinut pentru 24 de ore. Ieri, 12 martie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului…

- Un tanar, banuit ca a pus in circulatie monede false, a fost depistat ieri de politistii de combatere a criminalitatii organizate si retinut pentru 24 de ore. Ieri, 12 martie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului…