Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 27 de ani, ajutat de iubita sa, in varsta de 25 de ani, au șatajat o femeie de 45 de ani, din Lopatari, județul Buzau, ca vor publica materiale compromițatoare cu ea daca nu le da bani. Barbatul a fost arestat preventiv.

- Un adolescent de 15 ani, din orasul Petrila, a fost arestat preventiv pentru 20 de zile, fiind acuzat ca ar fi violat un baiat de 7 ani, din localitate, cu care era prieten, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara.Fapta ar fi avut loc la domiciliul victimei, in timp ce mama copilului…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat vineri, fiind acuzat de tentativa de viol. Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat vineri un barbat de 36 de ani din Luna, care a fost arestat preventiv apoi pentru 30 de zile, pentru tentativa de viol. „Cercetarile au…

- Un barbat din județul Bistrița-Nasaud a fost arestat preventiv dupa ce și-ar fi violat soția cu care se afla in proces de divorț, informeaza StirileProTV. Certurile ar fi inceput in urma cu mai bine de un an, cand barbatul, in varsta de 34 de ani, a intrat la banuieli cu privire la paternitatea unuia…

- Adolescentul de 17 ani care a violat-o, in urma cu mai multe zile, pe fosta lui prietena, de 15 ani, in toaleta unui mall din Galati, a fost arestat, informeaza News.ro. Potrivit unui comunicat de presa remis marti noapte de IPJ Galati, marti, 6 decembrie, politistii din cadrul Serviciului Investigatii…