Bărbat băgat după gratii la Botoșani pentru tăiere ilegală de lemne La data de 9 decembrie 2022, ora 15:40, la S.P.R. 2 Ipotești s-a primit spre punere in executare mandatul de executare a pedepsei inchisorii privind pe un barbat condamnat la pedeapsa de 1 an, 9 luni și 10 zile inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de taiere fara drept de arbori, fapta prev. și ped. de art. […] Articolul Barbat bagat dupa gratii la Botoșani pentru taiere ilegala de lemne apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

