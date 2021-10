Bărbat atacat de urs. Populația, informată din RO-Alert Un barbat a fost atacat de un urs. Incidentul a avut loc in afara localitatii Arpasu de Sus, judetul Sibiu. Pompierii, jandarmii si politistii intervin in zona cu mai multe echipaje. ”In urma cu putin timp s-a transmis un mesaj de avertizare si informare a cetatenilor prin sistemul RO-ALERT pe raza localitatii Arpasu de Sus. Un cetatean a fost ranit de un urs in timp ce se afla in zona de camp a localitatii”, a transmis, duminica, ISU Sibiu. Institutia a intervenit de urgenta cu un echipaj SMURD cu medic alaturi de un echipaj SMURD din cadrul Punctului de lucru Victoria (ISU Brasov). De asemenea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost atacat, duminica, de un urs in afara localitatii Arpasu de Sus, judetul Sibiu. Pompierii, jandarmii si politistii au intervenit in zona cu mai multe echipaje. Autoritațile din Sibiu au transmis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT. “In urma cu putin timp s-a transmis un…

- Un barbat a fost atacat de urs, duminica, in timp ce se afla pe camp, in localitatea Arpașu de Sus, județul Sibiu. A fost transmis un mesaj Ro-Alert, conform Mediafax. Autoritațile din Sibiu au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT, dupa ce un barbat a fost atacat de urs pe…

- ,,In aceasta seara s-a transmis un mesaj RO-ALERT de avertizare si informare a cetatenilor despre prezenta unui urs in localitate, pe teritoriul UAT Porumbacu de Sus. Un cetatean in timp ce se afla in zona de camp a localitatii a fost atacat de un urs, reusind in cele din urma sa fuga", a transmis ISU…

- Un barbat de 47 de ani a fost atacat, luni seara, de un urs, pe campul unei localitați din județul Sibiu. A fost transmis un mesaj RO-Alert, anunța Mediafax. Potrivit ISU Sibiu, s-a transmis un mesaj RO-Alert de avertizare și informare a cetațenilor despre prezența unui urs in Porumbacu de…

