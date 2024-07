Stiri pe aceeasi tema

- ”Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD intervine pentru acordarea primului ajutor unui barbat atacat de urs in extravilanul localitatii Santioana”, a transmis, luni, ISU Bistrita-Nasaud. Potrivit pompierilor, din primele informatii obtinute, barbatul este constient, cu leziuni la nivelul unui…

- Este ancheta in localitatea Pungeși din Vaslui, unde luni seara un localnic a descoperit un geamantan in care se afla un cadavru. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona arata cum suspecții carau bagajul prin sat. Victima este un barbat in jur de 50 de ani.

- Polițiștii constanțeni au deschis o ancheta dupa ce, duminica seara, au descoperit, intr-o cladire abandonata de langa Navodari, cadavrul unui barbat de 62 de ani, din judetul Iasi, ars in totalitate, relateaza News.ro.„La data de 14 iulie a.c., in jurul orei 22.10, politisti din cadrul Politiei Orasului…

- Scene incredibile, surprinse la Iași. Un barbat este atacat de fiul unui cunoscut boxer intr-o vulcanizare. Victima a fost lovita cu bestialitate, iar imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Fiul boxerului a fost arestat pentru 30 de zile Cititi mai departe AICI Articolul Bataie ca…

- Moarte GROAZNICA la Negreni. Un barbat a murit mancat de viu de caini! Moarte groaznica la Negreni, in comuna Știubieni, din județul Botoșani. Un barbat de 48 de ani a murit astazi dupa ce a fost mancat de viu de caini. Victima, un barbat de 48 de ani, din județul Neamț, care lucra la o stana din localitate,…

- Un botoșanean de 62 de ani a fost acroșat de un camion la Valea Strajii, in Bistrița. A fost transportat la spital Un barbat din județul Botoșani a ajuns duminica la spital dupa ce a fost lovit de un autocamion pe DN 17, in zona Valea Strajii, la Bistrița Nasaud. Vehiculul era condus de un barbat din…