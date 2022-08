Stiri pe aceeasi tema

Un barbat din Chiojdu a fost atacat de o ursoaica, ajungand cu mai multe rani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau. Incidentul s-a intamplat in satul Pleșcioara, in apropierea unei fantani, unde barbatul se oprise. Localnicul era insoțit de mai mulți sateni in momentul in care…

Locuitorilor din peninsula ocupata de ruși li s-a aratat un videoclip ce le-a amintit ca Crimeea aparține Ucrainei, cadou pentru Ziua Drapelului de Stat al Federației Ruse. Hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii din Crimeea postand un videoclip patriotic. Incidentul a fost raportat pe Twitter…

Mai multe puncte pentru acordarea primului ajutor in perioada caniculei au fost amenajate de autoritati in județul Ilfov. "Am amenajat la Buftea un punct de prim-ajutor intr-unul dintre containerele Consiliului Județean Ilfov. Avem patru containere și ne folosim de ele atunci cand e nevoie. Chiar in…

O tanara a murit si alte trei persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 1, in localitatea Ciucea, judetul Cluj. Traficul este restrictionat in urma accidentului. Accidentul s-a produs, in jurul orei 7.00, in la iesire din localitatea…

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, ca rata de promovare la Bacalaureat a fost de 73,3%, cea mai mare din ultimii 10 ani. Judetul din top este Clujul, cu 85,1% promovabilitate, iar pe ultimul loc este Ilfovul, cu 47%. In rural s-a inregistrat o rata de promovare de 69,2%, iar in urban,…

O fabrica ilegala de tigari, dotata cu o linie completa de productie a fost descoperita de catre inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, in localitatea Suditi din judetul Buzau. Fabrica functiona intr-o hala dezafectata si producea tigarete contrafacute sub marcile Marlboro,…