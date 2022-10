Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav, in noaptea de joi spre vineri, la Sannicolau Mare. Un barbat de 45 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost atacat de trei caini lasați nesupravegheați de stapana. Animalele au mai fost implicate intr-un incident in primavara, atunci cand au intrat intr-o curte și au sfașiat…

- La data de 20 octombrie a.c., in jurul orei 23:00, polițiștii orașului Sannicolau Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 45 de ani, din localitatea Cenad,

- Clipe de groaza intampinate de un student! Acesta a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiat de un alt barbat cu care s-a luat la cearta intr-un club. Intamplarea a avut loc joi de dimineața, in spatele caminului T13, din orașul Iași. Victima, dupa ce a parasit clubul, a fost urmarita…

- Un barbat din Jucu a fost injunghiat in mod barbar, pe terasa unui bar. Totul s-a petrecut seara trecuta iar victima se afla acum in stare grava la spital. Practic, potrivit unor martori oculari, scandalul ar fi izbucnit intre fostul soț și actualul iubit al unei clujence. In jurul orei 19.10, polițiștii…

- In cursul zilei astazi, luni, 22 august a.c., polițiștii piteșteni au fost sesizați printr-un telefon la numarul unic de urgența la 112, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, a fost injunghiat cu un obiect ascuțit-taietor de catre o femeie de 22 de ani care practica prostituția.…

- Un barbat, de 60 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce a fost impins, ieri, in fața unei mașini pe os trada din Constanța. Victima a fost transportata in stare grava, inconștient, la spital. Șoferul autoturismului nu a mai putut evita impactul. Agresorul a fugit, insa, la scurt timp a fost…

- Ieri dimineața, polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au fost sesizați de catre un barbat, in varsta de 51 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa intre localitațile Lapușnic și Bara, județul Timiș a fost atacat de 6 caini care i-au provocat multiple plagi la nivelul corpului. Barbatul a…

- Un accident șocant a avut loc in urma cu puțin timp in Braila. In urma impactului de-a dreptul devastator, o adolescenta in varsta de 17 ani s-a stins din viața. Cea de-a doua victima, o adolescenta in varsta de 14 ani, este in prezent la spital, in stare foarte grava. Iata cum s-a intamplat totul!