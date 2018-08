Bărbat arestat preventiv după ce ar fi furat 18 biciclete. Prejudiciul depăşeşte 50.000 de lei Un barbat in varsta de 38 de ani este acuzat de 18 infractiuni de furt calificat, care au avut loc in perioada aprilie - iunie 2018, in municipiul Constanta. Barbatul este suspectat ca a furat biciclete din curtea locuintelor sau din scara blocurilor, prejudiciul ridicandu-se la 53.062 de lei. Totodata, politistii au identificat alti cinci barbati, cu varste cuprinse intre 31 si 48 de ani, banuiti ca au fost implicati in valorificarea bunurilor sustrase, mai exact ar fi achizitionat biciclete de la barbatul de 38 de ani, stiind ca bunurile erau furate. Unul dintre cei cinci barbati este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 de ani a fost arestat preventiv pentru furt calificat, dupa ce a sustras zeci de biciclete din scari de blocuri sau curti ale mai multor locuinte din municipiul Constanta, prejudiciul produs depasind 53.000 de lei, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ),…

- Urmare a cercetarilor intr un dosar penal de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au finalizat ancheta in care un barbat, in varsta de 38 de ani, este cercetat pentru comiterea a 18 infractiuni de furt calificat.Astfel, politistii constanteni au retinut in sarcina barbatului comiterea…

- Un barbat, in varsta de 53 de ani, din Pechea, care, sambata, 21 iulie 2018, era invitat la audieri la sediul postului de politie local, intr-o speta legata de violenta in familie, a amenintat politistii cu moartea, iar pe unul dintre ei l-a si lovit. “La sediul Postului de Politie Pechea, au fost invitati…

- Echipajul Politiei locale din zona Colonie Nuci a fost solicitat sa acorde sprijin unui echipaj al politiei municipiului sesizat cu privire la furtul unor bunuri dintr-o locuinta (o combina muzicala si o plasma TV). Sositi la fata locului, politistii locali ...

- In noaptea de 23 spre 24 iunie, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, cu sprijinul politistilor de la Serviciul Rutier Prahova, au oprit in trafic, pe DN1, pe raza localitatii Banesti, un autovehicul care se deplasa in directia Brasov. In acest vehicul au…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un minor, in varsta de 16 ani, din municipiul Constanta, banuit de comiterea faptei. Astfel, la data de 28 aprilie a.c., acesta…