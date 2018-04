Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au fost arestate in urma a 56 de perchezitii in trei judete pentru anihilarea unei grupari specializate in trafic de droguri de risc In urma verificarilor, anchetatorii au descoperit doua culturi indoor de cannabis, fiind ridicate sumele de 425 de mii de lei, 32 de mii de dolari…

- UPDATE Motoclicistul decapitat se numește Lucian Cosmin Bala, avea 35 de ani, iar cauza producerii accidentului a fost viteza excesiva, anunta IPJ Dolj.Un motociclist in varsta de 35 de ani, din Craiova, a murit marti, dupa ce a iesit cu motocicleta in afara carosabilului, iar in urma impactului…

- Potrivit IPJ Bihor, politistii de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din cadrul Poliției Municipiului Oradea au identificat o femeie, de 34 de ani, din Oradea, ca persoana banuita de comiterea unui furt de telefon mobil in data de 5 martie. In timp ce se afla intr-un magazin de pe…

- Arma folosita de barbatul banuit ca a talharit, vineri seara, o agentie de pariuri sportive din centrul Craiovei era neletala si nu necesita autorizare, iar politistii au recuperat prejudiciul in totalitate, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj. Un barbat de 24 de ani din Craiova a intrat…

- Barbatul care a jefuit vineri seara o agentie de pariuri din Craiova, de unde a furat 7.000 de lei, dupa ce a amenintat o angajata cu un pistol, a fost identificat si prins de catre politisti, urmand sa fie dus la audieri. Pistolul folosit la jaf pare a fi unul de jucarie, dar urmeaza sa fie expertizat.…

- Un barbat este cautat de politistii doljeni dupa ce a jefuit o agentie de pariuri din Craiova, el amenintand-o cu un pistol pe angajata unitatii si furand suma de 7.000 de lei. Femeia nu a fost ranita in urma acestui incident. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au prins in comuna Podari pe un barbat de 51 de ani din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din SUA au emis o cerere de extradare in baza…

- Un politist din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impuscat in zona capului de iubita sa. Anchetatorii spun ca pistolul s-a descacat in timp ce era manevrat de femeie, ea fiind ranita la mana. Medicii spun…