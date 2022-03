Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 martie a.c., ora 13.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tataranu au identificat un barbat, in varsta de 59 de ani, din comuna Tataranu, sat Martinești, pe numele caruia Judecatoria Focșani a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Barbatul a fost condamnat pentru…

- La data de 10 martie a.c., ora 13.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tataranu au identificat un barbat, in varsta de 59 de ani, din comuna Tataranu, sat Martinești, pe numele caruia Judecatoria Focșani a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Barbatul a fost condamnat pentru…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiști Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tamboești au pus in aplicare un mandat european de arestare, fața de un barbat, din localitate, urmarit internațional. La data de 17 februarie a.c., polițiștii au pus in executare un mandat de arestare…

- Miercuri, 2 februarie a.c., in jurul orei 09:05, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic un autoturism care circula pe Drumul Național 2 E 85, in interiorul localitații Dumbraveni, cu viteza de 110 km/h in zona de limitare 50 km/h. Barbatul care se afla la volan, in varsta de 37 de ani, a fost…

- Un tanar de 27 de ani din comuna Sihlea a ajuns in arestul politiei vrancene pentru o fapta comisa in urma cu aproximativ o saptamana. El este banuit ca ar fi savarsit o infractiune de talharie. Tanarul a fost retinut luni, iar fapta ar fi comis-o in data de 26 ianuarie a.c. Potrivit unor surse, barbatul…

- BULETIN DE PRESA DROGURILE ȘI ALCOOLUL VA SCHIMBA DESTINAȚIA La data de 28 decembrie, in jurul orei 12:45, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat un barbat, de 30 de ani, din orașul Odobești in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul București deși avea acest drept suspendat.…