- La data de 27 iunie 2023, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 16 ani, din Blaj, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de amenințare și furt in forma continuata. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 26 iunie 2023,…

- Un barbat, recidivist, a fost arestat preventiv dupa ce a amenintat cu moartea un jandarm si a lovit un politist, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc, Dan Blanaru, transmite Agerpres.

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in aplicare pe 30 mai un mandat de percheziție domiciliara, in comuna Frata din județul Cluj.…

- Un barbat din orașul Cugir a fost arestat preventiv pentru savarșirea infracțiunii de viol, dupa ce Magistrații Judecatoriei Alba Iulia au admis propunerea Parchetului in data de 20 mai 2023. „Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. In baza disp. art. 226 C.proc.pen. rap. la…

- Judecatoria Gherla a emis pe 26 aprilie 2023 un mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile, pe numele unui barbat in varsta de 47 de ani, din județul Arad, cercetat pentru incalcarea ordniului de protecție și amenințare. Din cercetarile efectuate de polițiștii din cadrul Poliției…