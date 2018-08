Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani din Bucuresti a incercat sa mituiasca cu 900 de lei un politist de la Brigada Rutiera, dupa ce a fost prins conducand fara permis. Magistratii Tribunalului Bucuresti au dispus, vineri, arestarea la domiciliu a barbatului.

- Un șofer a incercat sa omoare un polițist la Brașov care a incercat sa-l opreasca pentru un control in trafic. Barbatul de 38 de ani a fost urmarit in trafic, dupa ce a vrut sa-l calce cu o autoutilitara pe agent. In momentul in care a fost oprit, individul l-a scuipat pe polițist. Șoferul unei autoutilitare…

- Un barbat de 30 de ani din Brasov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a incercat sa violeze o fetita pe un teren viran din oras, dar a fost prins de un trecator care l-a imobilizat si a alertat Politia. Ulterior, anchetatorii au aflat ca victima este nepoata suspectului si are sapte…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Bistrita Nasaud, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud au prins in flagrant ieri, 3 iunie a.c., o persoana fara calitate…

- La data de 18.05.2018, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Dambovita, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, au prins in flagrant un tanar in varsta de 25 ani in timp ce oferea…

- Ofițerii din cadrul Direcției Generale Anticorupție Cluj anunța ca cerceteazo o femeie pentru savârsirea infractiunii de dare de mita.”Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Cluj au finalizat cercetarile iar procurorul…