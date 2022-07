Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul orasului Durlesti pentru anul 2022 a fost votat de consilieri in lectura a doua dupa jumatate de an de dezbateri si certuri in consiliul local. Alesii s-au impartit in doua tabere fapt care a dus la numeroase amanari.

- Primarul ales al orasului Herson, oras din sudul Ucrainei ocupat de fortele ruse, a fost arestat, a anuntat marti asa-zisul sef-adjunct al administratiei de ocupatie, Kirill Stremousov. El fusese indepartat de la putere de forțele ocupante in luna aprilie.

- La data de 22 iunie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar, de 21 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat.…

- Noaptea trecuta, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control un autoturism care a patruns pe un sector de drum pe care accesul este interzis. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 29 de ani din Budacu de Sus. Intrucat acesta…

- Tramvaiele Pesa si Bozankaya, ultimele achizitii in materie de transport CTP in Iasi, s-au intalnit pe traseu. Tramvaiele 1 si 8 au ajuns unul langa altul in centru Iasului, aratand, in sfarsit, o imagine moderna a transportului public. Diferentele dintre PESA si Bozankaya sunt destul de putine si…

- Kate Middleton și Prințul William s-au aflat de mai multe ori in atenția presei pentru motive mai puțin placute. De data aceasta, cuplul regal este acuzat ca cei trei copii primesc tratament special in cadrul școlii in care au fost inscriși. Cuplul regal, implicat intr-un scandal fara voia lor Kate…

- Un barbat de 39 de ani a murit, dupa ce și-a aplicat o plaga in regiunea gatului. Nenorocirea s-a intamplat astazi in Anenii Noi.Potrivit poliției, victima s-a injunghiat cu un cuțit chiar in centrul orașului, astazi, in jurul orei 15:30, dupa o discuție telefonica.