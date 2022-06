Stiri pe aceeasi tema

- Drona sustrasa in Timiș recuperata de polițiști in Bacau S-a intamplat la Timișoara, la data de 6 iunie a.c., in jurul orei 03:00, cand unui realizator de documentare englez i-a fost sustrasa o drona, in timp ce se afla in Parcul Civic, din Timișoara. Polițiștii Secției 1 Timișoara s-au mobilizat de…

- Procurorii au cerut astazi Tribunalului Timiș un mandat de arestare preventiva pentru doctorul Octavian Mazilu, acuzat de luare de mita. Va reamintim ca, ieri, șeful secției de Chirurgie Generala II și Oncologie de la Spitalul Clinic Municipal de Urgența din Timișoara, a fost prins in flagrant in timp…

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat in flagrant 2 barbați care ar fi sustras mai multe bunuri elctrice dintr-un container. Cei in cauza au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduți in CRAP Timiș. In noaptea de 21 mai, in jurul orei 02:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați…

- Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in urma participarii la un scandal in care au fost implicate 10 persoane, in Piata Victoriei din municipiul Timisoara. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis a anuntat, sambata, ca suspectii retinuti…

- Polițiștii antidrog au reușit, astazi, o noua lovitura in dosarul DIICOT care vizeaza operațiunile celor doua grupari de traficanți de droguri din Timișoara și Lugoj. Va reamintim ca, saptamana trecuta, anchetatorii au descins in 64 de locații, fiind reținute 34 de persoane. Gruparea din Timișoara era…

- *IPJ TIMIȘ* Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Timiș au depistat un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bamcomat de cryptomonede din Timișoara. In fapt, astazi, 9 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei…

- Imagini inedite au fost filmate joi, 7 aprilie, la Timișoara, unde un transportor auto blindat (TAB) al Armatei a ramas blocat pe un bulevard din oraș, dupa ce a ramas in pana, la intoarcerea de la un exercițiu.Potrivit unor surse, TAB-ul facea parte dintr-un grup de blindate care se intorceau la cazarma…

- Politistii Sectiei 3 Timisoara au retinut un minor, de 16 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat in municipiul Timisoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis.La data de 06 aprilie a.c., in urma investigatiilor…