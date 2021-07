Bărbat, arestat în cazul incendiului de la depozitul din Salonta. Ar fi dat foc intenţionat Un barbat a fost arestat, fiind banuit ca este autorul incendiului care a devastat saptamana trecuta un depozit de mase plastice din Salonta, județul Bihor. Pompierii au luptat cu flacarile timp de 10 ore, iar fumul toxic a ajuns pana in Ungaria. Barbatul de 35 de ani a fost reținut sambata și este acuzat de […] The post Barbat, arestat in cazul incendiului de la depozitul din Salonta. Ar fi dat foc intentionat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Suspectul este banuit ca a folosit carburant pentru a provoca incendiul. Ancheta va stabili exact cum s-a petrecut totul.Barbatul are antecedente, el a mai dat foc unui grajd de animale in trecut și a fost arestat la domiciliu la vremea respectiva.Peste 60 de pompieri militari din cinci subunitati ale…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost arestat preventiv, banuit ca este autorul incendiului care a devastat saptamana trecuta un depozit de mase plastice din Salonta. Pompierii au luptat cu flacarile timp de 10 ore, iar fumul toxic a ajuns pana in Ungaria.

