- Un barbat din judetul Tulcea a fost arestat preventiv dupa ce a furat trei ambarcatiuni si cinci motoare de barca de pe bratul Sfantu Gheorghe. Prejudiciul a fost recuperat, cu exceptia unei ambarcatiuni, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Constanta Biroului Judetean de Politie Transporturi Tulcea, au probat activiatatea infractioanala intr un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe Langa Judecatoria Tulcea, ocazie cu care a fost identificat un barbat, in varsta…

- Polițiștii bistrițeni au reținut doi barbați care au furat bunuri de peste 70.000 lei. Dintr-o societate comerciala au furat butelii cu propan și cabluri, dintr-un service auto mai multe piese. Doi barbați din Bistrița și Crainimat au fost reținuți pentru 24 de ore, riscand sa ajunga dupa gratii. Cei…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița și jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi „Gelu Voievod” Bistrița-Nasaud au surprins in flagrant delict, noaptea trecuta, doi barbați de 40, respectiv 24 de ani, din Dipșa și Bistrița, persoane…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 7 Poliție au identificat și reținut pentru 24 de ore, un tanar, in varsta de 25 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat, dintr-o societate comerciala și cauzarea unui prejudiciu de 27.000 de lei. In urma sesizarii privind…

- Polițiștii din Cluj au pus in aplicare trei mandate de percheziție intr-un dosar penal de inșelaciune. Un barbat, de 35 de ani, din municipiul Cluj-Napoca este banuit de savarșirea infracțiunii de inșelaciune. „La data de 1 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, specializați…

- Zilele trecute, polițiștii de investigații criminale din Cehu Silvaniei au identificat trei persoane banuite de comiterea infracțiunii de inșelaciune, iar in urma audierii acestora, a fost recuperat prejudiciul in valoare de 30.000 de lei. In fapt, la data de 30 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției…

- Un tanar de 26 de ani a fost arestat la Gherla pentru furt din locuința. Acesta a sustras un telefon mobil. Prejudiciul a fost recuperat.„La data de 25 iunie, magistrații Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla au dispus arestarea preventiva a unui tanar de 26 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunii…