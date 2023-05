Stiri pe aceeasi tema

- Tupeu maxim pentru un cetațean croat in varsta de 54 de ani, la Timișoara. El era urmarit internațional pentru arestare și a fost prins in urma unui control al polițiștilor de la rutiera. Pe langa ca se ascundea de autoritați, barbatul mai urcase și beat la volan.

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au oprit pentru control luni, 15 mai, in jurul orei 20.30, un autoturism condus pe strada 1 Iunie din Apahida, de un barbat de 52 de ani, din comuna Camarașu. In urma solicitarii documentelor, s-a constatat faptul ca barbatul nu deține permis de…

- Inconștiența la volan: șofer din Blaj, prins beat de la primele ore ale dimineții, pe o strada din municipiu Un barbat in varsta de 54 de ani din Blaj a fost prins de polițiști marți dimineața, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de…

- Eveniment Dosar penal pentru un barbat din Marzanești / A fost prins cu alcoolemie 0,90 mg/l la volan aprilie 12, 2023 10:03 Marți, 11 aprilie, ora 22.40, polițiștii din cadrul Secției nr.1 Poliție Rurala Alexandria au depistat un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Marzanești, județul Teleorman,…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 34 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase droguri. Mai mult, șoferul avea permisul de conducere suspendat și conducea un autovehicul neinmatriculat.

- Un barbat din ALBA s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan: Unde l-au prins Un barbat din ALBA s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan: Unde l-au prins La data de 1 martie 2023, in jurul orei 18,00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat…

- La data de 26 februarie 2023, in jurul orei 04,20, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 38 de ani, din Sincel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Simion Barnuțiu din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Un barbat din Alba a reușit sa comita patru infracțiuni grave la Codul Rutier sau in conexiune cu acesta. A cumparat un permis fals, a condus un autoturism fara drept și a fost depistat sub influența bauturilor alcoolice la volan.