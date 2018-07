Stiri pe aceeasi tema

- Individul, care a impuscat mortal o femeie, a luat mai multi ostatici si s-a baricadat in incinta unui magazin din Los Angeles, a fost arestat de politie dupa un asediu de aproximativ trei ore, au anuntat autoritatile americane, potrivit cotidianului The New York Times.

- O femeie a fost ucisa si doua ranite in timpul unei luari de ostatici intr-un magazin din Los Angeles, in America. Un barbat care era urmarit de politie a intrat in magazin si s-a baricadat in interior, luand ostatici...

- Politia din Los Angeles a arestat un barbat care a luat mai multi ostatici si s-a baricadat intr-un magazin, punand capat unei interventii de trei ore in urma careia o femeie si-a pierdut viata, relateaza Reuters.

- Un barbat a deschis focul pe unul dintre cele mai importante bulevarde din orașul belgian, Leige. Individul a impușcat doi polițiști și un trecator. (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit informațiilor din presa internaționala, dupa ce a impușcat mortal doi polițiști și un trecator barbatul ar fi…

- Joi, 24 mai a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au pus in aplicare un mandat de perchezitie la domiciliul unui barbat, in varsta de 49 de ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni…

- Un clujean a ajuns in arest dupa ce, aflat sub influența bauturilor alcoolice, și-a strans fiica vitrega de gat. Vecinii spun ca dupa ce consuma alcool acesta se transforma in scandalagiu. Chiar și cand au intervenit polițiștii acesta a incercat sa-i agreseze, dar a fost incatușat și dus la Postul de…

- Suspectul este un imigrant din Gambia, Alagie Touray, in varsta de 21 de ani. Individul, acuzat de apartenenta la reteaua terorista Stat Islamic, a fost arestat preventiv la iesirea dintr-o moschee situata in localitatea Licola, la periferia orasului italian Napoli.Barbatul este suspectat…