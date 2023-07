Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 48 de ani a fost amendata cu 12.000 de lei marți de polițiștii din Caraș-Severin dupa ce a abandonat pe strada o pisica ranita. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Caraș-Severin au fost sesizați marți cu privire la faptul ca o pisica ranita a fost abandonata pe…

- Doi adolescenți din Cușma s-au ales cu dosar penal, dupa ce au folosit 5 caini pentru a prinde un mistreț adult și trei pui. Animalele salbatice au fost ascunse in gospodaria unuia dintre ei. Cei doi adolescenți au doar 17 ani și sunt din satul Cușma. In luna mai, cei doi, foosindu-se de 5 caini, au…

- Polițiștii din Reșița au reținut ieri un barbat care a talharit o persoana fara adapost și cu dizabilitați locomotorii. In noaptea de marți spre miercuri, barbatul in varsta de 36 ani l-ar fi lovit cu pumnul in zona feței pe un alt barbat de 58 de ani, persoana cu dizabilitați locomotorii, care se afla…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul reprezentantilor Garzii Forestiere Timișoara, au derulat o serie de verificari privind modul de punere in valoare, autorizare, exploatare, depozitare, gestionare și transport a materialului lemnos care face obiectul…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul reprezentantilor Garzii Forestiere Timișoara, au derulat o serie de verificari privind modul de punere in valoare, autorizare, exploatare, depozitare, gestionare și transport a materialului lemnos care face obiectul…

- “Alergie” la polițiști: Un botoșanean s-a ales cu dosar penal dupa ce a lasat mașina și a luat-o la fuga in fața polițiștilor Un Botoșanean s-a ales cu dosar penal dupa ce dupa ce a lasat mașina și a luat-o la fuga imediat dupa ce a fost identificat beat in trafic de polițiștii de frontiera. Politistii…

- La data de 28 aprilie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au organizat și desfașurat o campanie de informare a cetațenilor, privind obligațiile ce le revin proprietarilor/deținatorilor de animale de companie, de pe raza comunei…

- La data de 26 aprilie 2023, politistii din cadrul Poliției Municipiului Vulcan, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale Hunedoara si a Poliției Locale Vulcan, au efectuat o actiune in cadrul careia au identificat un barbat de 35 de ani, din municipiul Vulcan, banuit de comiterea,…