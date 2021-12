Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Constanța s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunii de ultraj, in urma apariției in spatiul public a unei postari de pe o rețea de socializare, inaintand dosarul Parchetului…

- In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta s au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de ultraj, in urma aparitiei in spatiul public a unei postari de pe o retea de socializare, inaintand dosarul Parchetului…

- Viața bate filmul: De la fauritorul unui imperiu financiar, in județul ALBA, la „colecționar” de dosare penale. „Mi-a rapit șansa de a ma intoarce in Romania cu familia” Viața bate filmul: De la fauritorul unui imperiu financiar, in județul ALBA, la „colecționar” de dosare penale. „Mi-a rapit șansa…

- Politistii clujeni, in colaborare cu cei din Bistrita-Nasaud, l-au retinut pe barbatul care a jefuit duminica o casa de schimb valutar din Cluj-Napoca, informeaza Agerpres . Politistii clujeni anunta ca au prins un barbat in varsta de 35 de ani, suspect in cazul infractiunii de talharie calificata savarsita…

- ,,In cursul acestei dupa-amiezi, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au depistat un barbat in varsta de 35 de ani, suspect in cazul infractiunii de talharie calificata savarsita la data de 17 octombrie a.c., intr-o casa de schimb valutar…